«البريد السعودي» يحذر من رسائل الاحتيال الوهمية ويحدّد 3 قنوات رسمية لسداد الفواتير

الرياض - محمد عبدالله - تطرق إلى «التحقق الثنائي» قبل السداد عبر الرسائل النصية .. SMS
نبَّهت مؤسسة البريد السعودي، العملاء إلى ضرورة التأكّد من مصدر الرسائل المرسلة إليهم وسداد الفواتير عبر القنوات الرسمية فقط موضحة أنها تتمثل في (الرسائل النصية - SMS تطبيق البريد السعودي- حساب العميل في بريدي أونلاين).
وقالت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «تأكّد من مصدر الرسائل المرسلة لك وسدد فاتورتك من خلال قنواتنا الرسمية».
ونشر البريد إنفوجرافًا بعنوان توعويًا جاء به ما يلي: «نحذر عملاءنا الكرام من رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية التي تنتحل شعار البريد السعودي لطلب سداد فواتير وهمية!».
وللتأكد من الفواتير المستحقة وسدادها يمكنكم استخدام قنواتنا المعتمدة
1- الرسائل النصية SMS وتحتوي على رابط يتضمن النطاق ويتم من خلالها التحقق الثنائي قبل السداد.
2- تطبيق البريد السعودي.
3- حساب العميل في بريدي أونلاين
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