«البريد السعودي» يحذر من رسائل الاحتيال الوهمية ويحدّد 3 قنوات رسمية لسداد الفواتير

نبَّهت مؤسسة البريد السعودي، العملاء إلى ضرورة التأكّد من مصدر الرسائل المرسلة إليهم وسداد الفواتير عبر القنوات الرسمية فقط موضحة أنها تتمثل في (الرسائل النصية - SMS تطبيق البريد السعودي- حساب العميل في بريدي أونلاين).

وقالت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «تأكّد من مصدر الرسائل المرسلة لك وسدد فاتورتك من خلال قنواتنا الرسمية».

ونشر البريد إنفوجرافًا بعنوان توعويًا جاء به ما يلي: «نحذر عملاءنا الكرام من رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية التي تنتحل شعار البريد السعودي لطلب سداد فواتير وهمية!».

وللتأكد من الفواتير المستحقة وسدادها يمكنكم استخدام قنواتنا المعتمدة

1- الرسائل النصية SMS وتحتوي على رابط يتضمن النطاق ويتم من خلالها التحقق الثنائي قبل السداد.

2- تطبيق البريد السعودي.

3- حساب العميل في بريدي أونلاين

اقرأ أيضًا:

3 خدمات تتصدر الاتفاق بين البريد السعودي ووزارة البيئة

هل يمكن سداد رسوم الضريبة الأقل من ريال؟.. «البريد السعودي» يجيب

مزايا حصول «البريد السعودي» على رخصة تخليص جمركي