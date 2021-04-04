السعودية اليوم / الجيش الصومالي يقتل 76 من مليشيات حركة الشباب الإرهابية



مقديشو 22 شعبان 1442 هـ الموافق 4 ابريل 2021 م واس

أكد قائد القوات البرية الصومالي اللواء محمد تهليل بيحي ، أن الجيش الصومالي، قضى على 76 عنصرًا من مليشيات حركة الشباب الإرهابية، الذين شنوا هجوماً مباغتاً يوم أمس على قاعدتين للجيش بمنطقتي أوطيغلي وبريري في محافظة شبيلي السفلى.

وأضاف اللواء بيحي وفق وكالة الأنباء الوطنية الصومالية، أن الجيش تمكن خلال تصديه للهجوم من القبض على 10 عناصر من مليشيات الحركة الإرهابية الذين شنوا الهجوم بينهم جرحى.

ولفت النظر إلى أن الحركة الإرهابية قد تكبدت خلال هذا الهجوم أكبر خسارة لها على الإطلاق.

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13:53ت م

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