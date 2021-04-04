السعودية اليوم / مصرع 23 شخصًا على الأقل إثر فيضانات بشرق إندونيسيا



جاكرتا 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واس

لقي 23 شخصا على الأقل مصرعهم، إثر فيضانات وانهيارات أرضية وقعت في قرى في جزيرة أدونارا شرق إندونيسيا.

وأوضح المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث، راديتيا جاتي، أن هطول الأمطار الغزيرة منذ أمس تسبب في الفيضانات التي اجتاحت منطقة إيست فلوريس بمقاطعة نوسا تينجارا الشرقية الساعة الواحدة صباح اليوم، مشيرًا إلى أن رجال الإنقاذ لا زالوا يبحثون عن مفقودين.

وأضاف أن المساعدات وجهود الإغاثة للقرى المتضررة تعرقلت بسبب عدم وجود وسائل نقل إلى الجزيرة.

وتسبب الطين بدفن عشرات المنازل في قرية لامانيلي، بينما جرفت الفيضانات في قرية ويبوراك منازل القرويين وتسببت في انهيار جسر، إضافة إلى تضرر 49 أسرة ، وإصابة تسعة قرويين.

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13:52ت م

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