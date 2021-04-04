السعودية اليوم / أمانة وبلديات الباحة تنفذ أكثر من 3600 جولة رقابية وتغلق 14 منشأة مخالفة



الباحة 22 شعبان 1442هـ الموافق 04 أبريل 2021م واس

أغلقت أمانة منطقة الباحة خلال الأسبوع الماضي ١٧ منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من تفشي

ونفذت الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة 3685 جولة رقابية على المنشآت التجارية في مدنية الباحة ومحافظات المنطقة، وذلك ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها الأمانة وبلديات المنطقة لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحلات الحلاقة وما في حكمها، ‬كما تضمنت الجولات الرقابية إصدار وتحرير (82) مخالفة للتدابير الاحترازية.

وأكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط بأن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق كافة العقوبات من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كرونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية (٩٤٠).

// انتهى //

13:46ت م

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الباحة 22 شعبان 1442هـ الموافق 04 أبريل 2021م واسأغلقت أمانة منطقة الباحة خلال الأسبوع الماضي ١٧ منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد ونفذت الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة 3685 جولة رقابية على المنشآت التجارية في مدنية الباحة ومحافظات المنطقة، وذلك ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها الأمانة وبلديات المنطقة لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحلات الحلاقة وما في حكمها، ‬كما تضمنت الجولات الرقابية إصدار وتحرير (82) مخالفة للتدابير الاحترازية.وأكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط بأن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق كافة العقوبات من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى.ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كرونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية (٩٤٠).// انتهى //13:46ت م0074

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