السعودية اليوم / اتفاقية تعاون طبي لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقات الوراثية



الرياض 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واس

وقعت الجمعية

وأوضح المتحدث الرسمي للجمعية السعودية للطب الوراثي الدكتور زهير رهبيني أن الاتفاقية تشكل جزءاً من الجهود التي تبذلها كلٌ من الجمعيتين من أجل تحقيق أهدافها المرجوة، والإسهام إيجابياً في منظومة البحث العلمي التطبيقي في المملكة، ودعم الأبحاث الرائدة التي من شأنها معالجة التحديات التي تواجه الأمراض الوراثية، إضافة إلى تعزيز سبل الأبحاث العلمية في المجال وتقديم النتائج الصحية الأفضل، إلى جانب التعاون العلمي في النشر والمؤتمرات العلمية وإصدار البيانات العلمية في المواضيع ذات الاهتمام الطبي المشترك.

وأشار إلى تطلعات الجمعية في تعزيز سبل التعاون المشترك مع الجمعيات ذات العلاقة للإسهام في مكافحة الأمراض الوراثية والرفع من درجة التنسيق لتحقيق التكامل في تلبية متطلبات المستفيدين منها، وتبادل الخبرات في الموضوعات المشتركة بين تخصصات الجمعيات.

// انتهى //

13:39ت م

0070



الرياض 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واسوقعت الجمعية السعودية للطب الوراثي اتفاقية تعاون طبي مع الجمعية السعودية للكيمياء السريرية، بهدف تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى وعوائلهم من ذوي الإعاقات الوراثية، وإتاحة المجال أمام تبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجمعيتين.وأوضح المتحدث الرسمي للجمعية السعودية للطب الوراثي الدكتور زهير رهبيني أن الاتفاقية تشكل جزءاً من الجهود التي تبذلها كلٌ من الجمعيتين من أجل تحقيق أهدافها المرجوة، والإسهام إيجابياً في منظومة البحث العلمي التطبيقي في المملكة، ودعم الأبحاث الرائدة التي من شأنها معالجة التحديات التي تواجه الأمراض الوراثية، إضافة إلى تعزيز سبل الأبحاث العلمية في المجال وتقديم النتائج الصحية الأفضل، إلى جانب التعاون العلمي في النشر والمؤتمرات العلمية وإصدار البيانات العلمية في المواضيع ذات الاهتمام الطبي المشترك.وأشار إلى تطلعات الجمعية في تعزيز سبل التعاون المشترك مع الجمعيات ذات العلاقة للإسهام في مكافحة الأمراض الوراثية والرفع من درجة التنسيق لتحقيق التكامل في تلبية متطلبات المستفيدين منها، وتبادل الخبرات في الموضوعات المشتركة بين تخصصات الجمعيات.// انتهى //13:39ت م0070

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