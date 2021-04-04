

جدة 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة اليوم, توقيع اتفاقية تعاون بين أمانة جدة وشركة المياه الوطنية.

ونصت الاتفاقية على تخصيص أمانة جدة أرضاً تقوم شركة المياه الوطنية بإنشاء مصب للصهاريج عليها إضافة إلى توفير المياه المعالجة جنوب محطة وادي عسلاء بمحافظة جدة.

وبارك سموه توقيع الاتفاقية بحضور معالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح التركي، ومن جانب شركة المياه الوطنية نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع والخدمات الفنية المهندس منصور أبو اثنين.

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز جودة البيئة والمحافظة على الصحة العامة بمحافظة جدة، في إطار التعاون والتكامل بين الجهات المعنية، والتغلب على مشكلة الرمي العشوائي لمياه الصرف الصحي في شرق المحافظة حيث يرتبط المصب بخط ناقل إلى محطة المعالجة البيئية وتجرى عمليات المعالجة خلاله وفق أعلى المعايير.

// انتهى //

13:38ت م

0069





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير مشعل بن ماجد يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين أمانة جدة وشركة المياه الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.