السعودية اليوم / الإمارات تسجّل 2,113 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات



أبوظبي 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 أبريل 2021 م واس

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية 2,113 إصابة جديدة بكورونا، و6 وفيات.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 470,136 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,510 وفيات، مشيرة إلى شفاء 2,279 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 454,600 حالة.

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13:12ت م

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