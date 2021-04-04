السعودية اليوم / الشؤون الاجتماعية بحائل توقع مذكرة تفاهم ‏ مع شركة "تلبية" ‏



حائل 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واس

وقع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ‏منطقة ‏حائل فريح العياد مذكرة تفاهم ‏مع شركة "تلبية" للبحث ‏والتطوير ‏ التابعة لمبادرة "تلبية"، ويمثلها ‏الرئيس التنفيذي رضا النايف؛ وذلك لدعم الجهود المبذولة لتعزيز اهتمام الشركات ‏بمسؤوليتها ‏الاجتماعية وتفعيل الشراكات مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق ‏مستهدفات رؤيتنا الطموحة.‏

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة أن مبادرة "تلبية" تطرح ‏نموذج العمل ‏التوعوي الاستثماري المبتكر المبني على إستراتيجية شمولية تكاملية ‏رقمية تمد الجسور بين القطاعات وذلك للإسهام في تسريع تحقيق ‏مستهدفات برامج الرؤية، مؤكداً الاستعداد لتفعيلها في مناطق المملكة ‏كافة حسب رغبة الجهات ذات العلاقة في كل منطقة، مبيناً أهمية الشراكة ‏العلمية مع الجامعات.

ولفت إلى أنه جرى نشر تفاصيل ‏المبادرة والأهداف المشتركة وفرص الشراكة المطروحة عبر موقعها ‏الإلكتروني، وذلك لتسهيل البدء في التنسيق لتفعيل سبل التعاون مع ‏الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية بشكل ملائم لاحتياجات المرحلة ‏الحالية. ‏

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13:05ت م

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