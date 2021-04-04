السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه يعزيان رئيس مركز قوز الجعافرة في وفاة والده



جيزان 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 أبريل 2021 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، تعازيهما ومواساتهما لرئيس مركز قوز الجعافرة التابع لمحافظة صبيا علي بن يحي غوير في وفاة والده - رحمه الله -.

وسأل سموهما الله - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

//انتهى//

13:02ت م

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