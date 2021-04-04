نصائح طبية للطلاب لتجنب آلام العظام والمفاصل أثناء الاختبارات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدم رئيس الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي الدكتور محمد منشي، نصائح ذهبية للحفاظ على صحة الطلاب البدنية في جميع المراحل التعليمية خاصة مع اقتراب موعد الاختبارات، وتجنب آلام العظام والمفاصل.

ممارسة النشاط البدني

وقال محمد منشي، في لقاء مع برنامج” يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”: إنه بالنسبة للمرحلة الابتدائية، ينصح بممارسة النشاط البدني بين الحصة الدراسية والأخرى، وتخصيص مواعيد معينة لممارستها.

ممارسة رياضات الإطالة

وأضاف أما بالنسبة للمرحلة المتوسطة والثانوية فإن الجلوس على الأجهزة يكون أكثر لذلك ينصح بممارسة رياضات الإطالة، وممارسة الرياضة من 20 إلى 30 دقيقة في اليوم ويمكن تقسيمها على مدار المحاضرات أو الحصص الدراسية.



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