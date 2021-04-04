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الكاظمي يبدأ زيارة إلى الإمارات تبحث جُملة من الملفات أبرزها العلاقات بين البلدين

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 4 أبريل 2021

يبدأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، زيارة إلى الإمارات، تبحث جُملة من الملفات أبرزها العلاقات بين البلدين. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن الكاظمي غادر البلاد،صباح اليوم، متوجها للإمارات على رأس وفد حكومي. ولفتت الوكالة إلى أن الزيارة- لم تحدد مدتها- "ستتضمن بحث العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات". وقبل يومين، أنهى الكاظمي زيارة رسمية إلى ، عقد خلالها عددا من الاتفاقيات في مجالات مختلفة.  


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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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