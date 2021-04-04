الصحة: إجمالي الجرعات المعطاة للقاح كورونا يقترب من 5 ملايين جرعة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

تجاوز عدد جرعات لقاح فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية 4 ملايين و883 ألف جرعة معطاة حتى الآن، عبر أكثر من 500 مركز لقاح في جميع المناطق.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

وشددت وزارة الصحة في الوقت ذاته على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

مستجدات كورونا في السعودية

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت أمس السبت، عن تسجيل (684) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (6) حالات وفيات رحمهم الله.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل (439) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (379,312) حالة ولله الحمد.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

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