أمن الطرق لقائدي المركبات بـ نجران: احذروا موجة الغبار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-04

متابعات الخليج 365 - نجران

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الأحد، تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة نجران بسبب تقلب أحوال الطقس.

ونوه أمن الطرق، في تغريدة عبر “تويتر”: بأن المنطقة تشهد رياحًا نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار مما أدى إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، مؤكدًا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا لرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، المدينة المنورة، مكة المكرمة) فيما تكون السماء غائمة جزئيًا على شرق ووسط المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية قد تتخللها سحب رعدية ممطرة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40كم/ساعة تصل إلى 55كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.



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