الصحة توضح كيفية التصرف حال مخالطة مصاب كورونا بعد تلقي الجرعة الثانية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-04

متابعات الخليج 365 - ولاء المطرفي

أوضحت وزارة الصحة أنه في حال مخالطة مصاب بفيروس كورونا بعد تلقي الجرعة الثانية لا يلزمه الدخول في الحجر ما لم تظهر عليه أعراض.

جاء ذلك في رد على استفسار أحد الأشخاص بشأن كيفية تصرفه عقب مخالطته مُصابًا بفيروس “كورونا”، وذلك بعد تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح، قال هل يأخذ مسحة أو يعزل نفسه؟.

وردت الصحة 937 عبر موقع “تويتر”: أنه بشكل عام من استكمل التطعيم وأصبح وضعه “محصن” في توكلنا ولم تظهر عليه أعراض تنفسية فلا يلزمه الدخول في الحجر لكن يجب الاستمرار في الاحترازات العامة مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة…مع تمنياتنا للجميع الصحة والعافية”.

مبادرة اللقاح في المنازل

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

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