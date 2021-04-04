الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

انتقل إلى رحمة الله تعالى، أمس السبت، قائد القوات الجوية الأسبق السفير أسعد الزهير، عن عمر يناهز 92 عامًا.

وتم الصلاة على الفقيد بعد صلاة فجر اليوم الأحد، وجرى دفن جثمانه في مدينة جدة.

يذكر أن السفير أسعد الزهير ولد بالمدينة المنورة عام 1929م، وتولى عددًا من المناصب القيادية متدرجًا من رتبة ملازم طيار حتى قائد سـلاح الطيران السعودي.

تعيينه قائدًا للقوات الجوية

وتمت ترقية الزهير إلى رتبة فريق وتعيينه قائدًا للقوات الجوية الملكية السعودية للفترة (1972 – 1979)، ومن ثم بعدها صدر الأمر السامي الكريم بتعيينه سفيرًا فوق العادة بوزارة الخارجية، حيث شغل منصب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان.

وتفاعل المغردون مع خبر وفاة قائد القوات الجوية الأسبق السفير أسعد الزهير حيث تداولوا مجموعة من الصور له أثناء مشاركته ببسالة في عمليات ومهام القوات الجوية.

دفاع عن مصر ضد العدوان الثلاثي

وقال الكاتب طارق فدعق: “لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، أحسن الله عزاءكم آل الزهير وأشراف آل غالب وآل زاهد، وأقاربهم وأرحامهم، وألهمكم الصبر والسلوان. اللهم اغفر لمعالي الفريق أسعد الزهير الذي انتقل إلى رحمة الله اليوم وإنا لله وإنا إليه راجعون.. كان قدوة كبيرة بعلمه، وخلقه”.

وأضاف: “من الغاليين الذين شاركوا ببسالة ضد العدوان الثلاثي على مصر الشقيقة عام ١٩٥٦…معالي الفريق أسعد الزهير يدخل بحماس طائرته المقاتلة من طراز فامبير في قاعدة فايد الجوية”.



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