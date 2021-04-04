الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-04

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 4 أبريل 2021، استقرارًا في ظل الهدوء العالمي لأسعار المعدن النفيس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 208.46 ريال (55.59 دولار).

الذهب عيار 21

وبقي سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في المملكة) عند 182.40 ريال (48.64 دولار).

أما جرام الذهب عيار 18 فسجل 156.34 ريال (41.69 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 121.60 ريال (32.43 دولار).

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