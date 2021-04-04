الحصيني يتوقع انزياح الكتلة البادرة تدريجيًا عن أجواء السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، انزياح الكتلة البادرة نسبيًا تدريجيًا عن أجواء المملكة العربية السعودية، مع ارتفاع تدريجي في الحرارة على معظم المناطق بداية من يوم الأربعاء.

ظهور للسحب بعدة مناطق

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: “متوقع أن تظهر بعض السحب على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان بعضها ممطر – إن شاء الله – اليوم الأحد 1442/8/22هـ”.

غبار من خفيف لمتوسط

كما توقع الحصيني موجة غبار من خفيف لمتوسط يصل إلى نجران وشرق عسير والباحة صباح اليوم الأحد 1442/8/22هـ، ومتوقع أجواء من باردة إلى باردة نسبيًا فجر الاثنين والثلاثاء 23و 1442/8/24هـ ومن “معتدلة” إلى “تميل للاعتدال” اليوم الأحد والاثنين والثلاثاء نهارًا على الشمالية والوسطى وأجزاء من الشرقية والمرتفعات.



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