اخبار السعوديه

أمانة تبوك تمنع ألعاب الأطفال في الحدائق والمنتزهات العامة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن أمانة تبوك تمنع ألعاب الأطفال في الحدائق والمنتزهات العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

وجه أمين منطقة تبوك، المهندس درويش آل محفوظ، اليوم الأحد، بمنع كافة ألعاب الأطفال في الحدائق والمنتزهات العامة.

وأشارت أمانة تبوك، إلى أن القرار يأتي ضمن الجهود للحد من انتشار فيروس ""، وحفاظا على سلامة الأطفال.

وكانت أمانة تبوك قد أزالت اللوحات الدعائية المخالفة على المباني في الطرق والشوارع الرئيسية، وذلك في إطار جهودها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في المدينة.

 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا