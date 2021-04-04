شكرا لمتابعة خبر عن أمانة تبوك تمنع ألعاب الأطفال في الحدائق والمنتزهات العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

وجه أمين منطقة تبوك، المهندس درويش آل محفوظ، اليوم الأحد، بمنع كافة ألعاب الأطفال في الحدائق والمنتزهات العامة.

وأشارت أمانة تبوك، إلى أن القرار يأتي ضمن الجهود للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وحفاظا على سلامة الأطفال.

وكانت أمانة تبوك قد أزالت اللوحات الدعائية المخالفة على المباني في الطرق والشوارع الرئيسية، وذلك في إطار جهودها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في المدينة.