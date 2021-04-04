شكرا لمتابعة خبر عن استشاري يوضح أنواع الشخصيات التي تعاني من الحساسية المفرطة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب، أنواع الشخصيات التي تعاني من الحساسية المفرطة.

وقال الاستشاري أن‏أنواع الشخصيات التي تعاني من الحساسية المفرطة هي : الشخصية القلقة، التجنبية، الاكتئابية، المزاجية.

وفي وقت سابق، تحدث استشاري الطب النفسي عن الشخصية الشكاكة، مشيراً إلى إنه بحسب الدليل الإحصائي للمنظمات الأميركية في تصنيف الطب النفسي توجد مجموعة من الصفات للشخصية الشكاكة.

وأكد أن هذا الشك قد يكون جزءاً من سمات شخصية أو أثراً لعقارٍ طبي وعلاجي أو مواد مخدرة أو كحولية