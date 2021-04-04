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الموت يغيب قائد القوات الجوية الأسبق السفير أسعد الزهير

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

غيب الموت أمس السبت، قائد القوات الجوية الأسبق السفير أسعد الزهير، عن عمر يناهز 92 عاماً.

وصُلي على الفقيد بعد صلاة فجر اليوم الأحد، وجرى دفن جثمانه في مقبرة أمنا حواء بمدينة جدة.

تولي الزهير عددًا من المناصب القيادية متدرجاً من رتبة ملازم طيار حتى قائد سـلاح الطيران السعودي، إلى أن تمت ترقيته لرتبة فريق وتعيينه قائدا للقوات الجوية الملكية للفترة (1972 – 1979)، ومن ثم بعدها صدر الأمر السامي الكريم بتعيينه سفيرًا فوق العادة بوزارة الخارجية، حيث شغل منصب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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