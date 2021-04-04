شكرا لمتابعة خبر عن الموت يغيب قائد القوات الجوية الأسبق السفير أسعد الزهير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

غيب الموت أمس السبت، قائد القوات الجوية الأسبق السفير أسعد الزهير، عن عمر يناهز 92 عاماً.

وصُلي على الفقيد بعد صلاة فجر اليوم الأحد، وجرى دفن جثمانه في مقبرة أمنا حواء بمدينة جدة.

تولي الزهير عددًا من المناصب القيادية متدرجاً من رتبة ملازم طيار حتى قائد سـلاح الطيران السعودي، إلى أن تمت ترقيته لرتبة فريق وتعيينه قائدا للقوات الجوية الملكية السعودية للفترة (1972 – 1979)، ومن ثم بعدها صدر الأمر السامي الكريم بتعيينه سفيرًا فوق العادة بوزارة الخارجية، حيث شغل منصب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان.