شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تخصص شركة لرصد المشكلات على مواقع التواصل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تخطط وزارة الصحة لإسناد مهام تشغيل وإدارة مراكز الاتصال الخاصة بالوزارة التي تخدم مستفيديها إلى شركة متخصصة، تتولى استقبال الاتصالات والشكاوى والرد عليها.

وتهدف الوزارة إلى تفعيل وتشغيل وتطوير آليات وقنوات التواصل التفاعلية مع مستفيديها، من خلال توفير وتشغيل خدمات مراكز الاتصال متعدد القنوات بجودة وكفاءة عاليتين لخدمة ودعم وتعزيز التواصل مع كافة الجهات والمستفيدين, وفقًا لـ" الوطن ".

ويمكن من خلالها الاطلاع على تفاصيل المبادرات التي تقدمها الوزارة وكذلك تقديم طلباتهم أو استفساراتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم وشكواهم من خلال قنوات التواصل التفاعلية المختلفة.

بالإضافة إلى إمكانية رصد ما يتداوله المستفيدون في مواقع التواصل الاجتماعي على مدار 24 ساعة.