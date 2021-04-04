وزير الثقافة يهنئ مصر بنجاح موكب المومياوات الملكية

أعرب وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، عن خالص تهانيه لجمهورية مصر العربية لنجاح موكب المومياوات الملكية ونقلها إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

وقال الوزير في تغريدة له عبر حسابه بموقع «تويتر»: «خالص التهاني للأشقاء في جمهورية مصر العربية لنجاح موكب المومياوات الملكية ونقلها إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، الحضارة الكبيرة.. في أيدٍ أمينة».

وشهدت مصر نقل 22 مومياء ملكية ترجع إلى عصر الأسر الـ 17، و18، و19، و20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات في موكب من المتحف المصري في التحرير إلى مقرها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط مساء أمس السبت.