الحصيني يتوقع المناطق المتأثرة بالغبار وموعد انتهاء الكتلة الباردة

توقَّع خبير الأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، أن يكون الغبار صباح اليوم الأحد، من خفيف لمتوسط يصل إلى نجران وشرق عسير والباحة، مشيرًا إلى ظهور سحب (بعضها ممطر) على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان.

وأضاف الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، من المتوقع أجواء من باردة إلى باردة نسبيًّا فجر الاثنين والثلاثاء، ومن معتدلة إلى مائلة للاعتدال اليوم الأحد والاثنين والثلاثاء نهارًا على المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من الشرقية والمرتفعات.

واستكمل خبير الأرصاد، أنه بدءًا من يوم الأربعاء المقبل متوقع انزياح الكتلة البادرة نسبيًا تدريجيًا عن أجواء المملكة ويطرأ ارتفاع تدريجي في الحرارة على معظم المناطق.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره اليوم الأحد- نشاطًا لرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، المدينة المنورة، مكة المكرمة) فيما تكون السماء غائمة جزئيًا على شرق ووسط المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية قد تتخللها سحب رعدية ممطرة.

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