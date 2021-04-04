السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة على منطقة جازان



جيزان 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون رياح نشطة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة تدني في مدى الرؤية، على محافظات الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، فيفا، وهروب والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة ستستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

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10:55ت م

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