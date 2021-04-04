السعودية اليوم / تقنية البنات بالطائف تنفذ برامج وورش تدريبية للتوظيف



الطائف 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واس

نفذت الكلية التقنية للبنات بالطائف اليوم الورش والبرامج التدريبية المصاحبة لملتقى بسواعدنا للتوظيف وذلك بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية .

وتسلط ورش عمل الملتقى الضوء على العديد من برامج التوظيف، على مدى يومين ، وتستهدف الخريجات والمقبلات على التخرج لتدريبهن على أهم قيم ومتطلبات سوق العمل والعمل المهني الحر، بواقع 3 برامج تدريبية ستكون البرامج " يوم التخطيط المالي والميزانية، وثقافة العمل الحر, بالإضافة إلى نموذج العمل التجاري.

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10:36ت م

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