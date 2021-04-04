السعودية اليوم / مصرع 11 شخصًا في حادثة تصادم بالصين



بكين 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واس

لقي 11 شخصًا مصرعهم اليوم في حادثة تصادم بين شاحنة وحافلة ركاب في مقاطعة جيانغسو شرق الصين.

وذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أن الحادثة وقعت على الطريق السريع الذي يربط بين مدينتي شنيانغ وهايكو، وأدت إلى إصابة 19 شخصًا، مشيرة إلى أنه يجري التحقيق في سبب الحادثة، وتم إرسال لجنة من وزارة الأمن العام للنظر فيها.

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