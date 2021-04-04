شكرا لقرائتكم خبر عن التاريخ والأخوة .. "الأردن في قلوب السعوديين" يتصدر تويتر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • أكثر من 16 ألف تغريدة لرفض أي محاولات للمساس بأمن واستقرار الأردن

تصدر وسم "الأردن في قلوب السعوديين" الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، بأكثرمن 16 ألف تغريدة ، عبر فيها المغردين عن رفضهم لأي محاولات للمساس بأمن واستقرار الأردن ، وذلك بعد إعلان رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم السبت، اعتقال الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.

وكان الديوان الملكي، أصدر بيانًا قال فيه إن المملكة تؤكد وقوفها التام إلى جانب الأردن ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه الملك عبدالله الثاني بن الحسين وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما.

وأوضح الديوان الملكي، في بيان: "انطلاقاً مما يربط المملكة مع الأردن من روابط وثيقة راسخة قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد، وامتداداً لتاريخهما المشترك وأن أمنهما كل لا يتجزأ، فإن المملكة تؤكد وقوفها التام إلى جانب الأردن ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما. سائلين المولى عز وجل أن يديم على المملكة الأردنية الهاشمية أمنها واستقرارها في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي عهده الأمين".