محمد الفلاح - الأحد 4 أبريل 2021

واصلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 4 أبريل/نيسان 2021، في ظل الهدوء العالمي لأسعار المعدن النفيس.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 208.46 ريال (55.59 دولار).

وبقي سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) عند 182.40 ريال (48.64 دولار).

أما جرام الذهب عيار 18 فسجل 156.34 ريال (41.69 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 121.60 ريال (32.43 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية 6487.50 ريال (1730 دولارا).

بينما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو 1459.21 ريال (389.12 دولار).

وارتفع السعر الفوري للذهب خلال تعاملات، أمس الجمعة، بمقدار 0.9% إلى 1730.59 دولار للأوقية (الأونصة). وكانت معظم الأسواق مغلقة بمناسبة الجمعة العظيمة.

وتوقع فيليب سترايبل، كبير استراتيجيي السوق لدى بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو، أن يرتفع الذهب إلى 1740 دولارا حتى تستأنف العوائد صعودها ليعاود المعدن انخفاضه.