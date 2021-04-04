إيداع تبدأ تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لـ الخزف السعودي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع” تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لشركة الخزف السعودي على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الأحد 22 /08 /1442هـ الموافق 04 /04 /2021م.

يذكر أن مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أغلق في وقت سابق، منخفضًا 12.26 نقطة ليقفل عند مستوى 9895.56 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10.7 مليارات ريال.

الأسهم السعودية:

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 325 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 430 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 90 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 95 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تهامة، والجوف، والدرع العربي، وأسمنت الشرقية، والأهلي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات عسير، وأسيج، والأهلي للتكافل، وذيب، وأسمنت نجران فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.33% و 9.92%.

الأكثر نشاطًا:

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، دار الأركان، وكيمانول، والجوف، وزين السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الجوف، والراجحي، والأهلي، والإنماء، أسواق المزرعة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) مرتفعًا 80.85 نقطة ليقفل عند مستوى 24372.76 نقطة، وبتداولات بلغت 5 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 115 ألف سهم تقاسمتها 314 صفقة.

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