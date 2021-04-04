صورة نادرة للملك فيصل أمام أكبر حقل نفطي مغمور في العالم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة للملك فيصل وهو يقف أمام حقل السفيانية، والذي يعد أكبر حقل نفطي مغمور تحت الماء في العالم.

الملك فيصل في الشرقية

وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها لعام 1383 هـ (1963 م)، الملك فيصل الذي كان وليًا للعهد آنذاك، وهو يستمع إلى شرح عن الحقل وذلك خلال زيارته للمنطقة الشرقية.

تسمية حقل السفيانية

يذكر أن حقل السفيانية سمي بذلك نسبة لمدينة السفيانية المطلة على الخليج العربي والذي يقع بالقرب منها، وتصل مساحته إلى 50 كيلومترًا طولًا و15 كيلومترًا عرضًا، وتم اكتشافه عام 1951.



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