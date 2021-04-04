تنبيه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-04

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحًا نشطةً وأتربةً مثارةً، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات الحناكية والعلا والعيص وخيبر، مبينًا أن الحالة سوف تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحًا نشطة وأتربةً مثارةً تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع، تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا لرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، المدينة المنورة، مكة المكرمة) فيما تكون السماء غائمة جزئيًا على شرق ووسط المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية قد تتخللها سحب رعدية ممطرة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40كم/ساعة تصل إلى 55كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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