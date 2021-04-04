اخبار السعوديه

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحًا نشطةً وأتربةً مثارةً, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات الحناكية والعلا والعيص وخيبر، مبينًا أن الحالة سوف تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحًا نشطة وأتربةً مثارةً تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع، تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا