شكرا لمتابعة خبر عن شكوى ضد مستشفى رفض استقبال متوفاة في ثلاجة الموتى بالقنفذة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تقدمت أسرة مواطنة توفيت في منزلها، بشكوى ضد المسؤولين في مستشفى بالقنفذة، لعدم استقبالها في ثلاجة الموتى.

وأوضحت أسرة المتوفاة أن المستشفى رفضت استقبالها بحجة عدم توافر موقع شاغر، ما اضطرهم لإبقاء المتوفاة في سيارتهم الخاصة تحت الشمس 3 ساعات متواصلة.

وأشارت الأسرة إلى أنهم تواصلوا مع إسعاف الهلال الأحمر لنقل المتوفاة إلى المستشفى لإصدار شهادة الوفاة، إلا أن الإسعاف رفض نقلها، ما اضطرهم لنقلها بسيارتهم الخاصة إلى المستشفى الذي رفض استقبالها أيضًا,