شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: انخفاض واضح بدرجات الحرارة في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع خبير الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، انخفاض واضح في درجات الحرارة بالرياض، اليوم الأحد.

وأوضح الحصيني أن درجة الحرارة في الرياض فجر اليوم 16 درجة، متوقعا أجواء من باردة نسبياً إلى باردة على معظم المناطق.

واستثنى الحصيني من ذلك: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجازان، وساحل الشرقية، حيث تشهد أجواء معتدلة، مشيرا إلى سماء غائمة جزئيا على أجزاء من وسط وشرق المملكة.