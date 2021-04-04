“الأمن العام” في أسبوع: الإطاحة بلصوص ومروجي مخدرات ومواطن دهس آخر (فيديو)

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وجهت قوات الأمن العام في مناطق المملكة ضربات ناجحة، وألقت القبض على عدد من المتورطين في سرقة معدات، وترويج مواد مخدرة، وانتحال صفة رجال أمن.

وشملت عمليات القبض:

– 4 مخالفين من الجنسية الباكستانية سرقوا معدات ومواد بناء وقواطع كهربائية ونحاسية من عدة مواقع قيد الإنشاء وتاجروا بها، بقيمة 325 ألف ريال، بالرياض.

– 3 مواطنين سرقوا مركبات واستخدموها في جرائم سلب منتحلين صفة رجال أمن، والسطو على الاستراحات بالرياض.

– مواطنين امتهنا سرقة عملاء البنوك عبر وضع أداة حديدية في مخرج النقود، تمنع خروجها، بعد سحبها من قبل العملاء، وسرقة المبلغ بعد مغادرة العميل في أبها.

– مواطناً اعتدى على آخر بدهسه عمدا والاعتداء عليه بسلاح أبيض، ما تسبب في وفاته نتيجة خلاف شخصي بينهما، في الرياض.

– شخصاً يحمل سلاحا أبيض ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية في حرم المسجد الحرام.

– مقيماً من الجنسية المصرية ارتكب عددا من الجرائم تمثلت في ارتكاب سرقات لتجهيزات مكتبية وأجهزة إلكترونية من مدارس في محافظتي المزاحمية وشقراء.

– 3 مقيمين من الجنسية البنغلاديشية قاموا بسرقة عدد 14 بطارية شحن خاصة بأبراج شركة الاتصالات، بالمدينة المنورة.

– مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية يقومان بترويج مواد مخدرة، في أحد الأحياء الشعبية بجدة.

Source akhbaar24.argaam

