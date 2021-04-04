تعويضاً لسيدة كفيفة.. محكمة أمريكية تُلزم “أوبر” بدفع مليون ‏دولار

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أصدرت محكمة أمريكية حكماً يلزم شركة ‏‎‎أوبر بدفع 1.1 ‏مليون دولار تعويضا ‎‎لراكبة كفيفة؛ بسبب التمييز غير القانوني ضدها بعد ‏أن رفض سائقوها ركوبها 14 مرة.

ورفعت ليزا إيرفينغ، وفقًا لموقع “‏‎ Business Insider ‎‏ المقيمة ‏في منطقة خليج سان فرانسيسكو، دعوى ضد أوبر عام ‏‏2018، لحرمانها من الركوب تمامًا وتعرضها ‏للمضايقة من قبل سائقي أوبر الذين لم يرغبوا في ذلك، لنقلها مع ‏كلبها المرشد.

وأبانت أن بعض سائقي أوبر تركوها عالقة في وقت متأخر من الليل، ‏ما تسبب في تأخرها عن العمل (مما ساهم في نهاية المطاف في ‏طردها)، وفي مرتين أخريين قاموا بالإساءة إليها لفظيًا وتخويفها، ‏ولم يتوقف هذا التمييز حتى بعد أن اشتكت إلى أوبر.

ودافعت الشركة عن نفسها أمام المحكمة في محاولة لإلقاء اللوم ‏على سائقيها، بحجة أنها لم تكن مسؤولة عن أي انتهاكات من ‏سائقيها من منطلق أنهم مقاولون مستقلون.

ورفضت المحكمة التبرير، مشددة على أن شركة أوبر مسؤولة ‏بسبب إشرافها التعاقدي على سائقيها ولإخفاقها في منع التمييز من ‏خلال التدريب المناسب للعاملين فيها.

Source akhbaar24.argaam

