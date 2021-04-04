تعويضاً لسيدة كفيفة.. محكمة أمريكية تُلزم “أوبر” بدفع مليون ‏دولار

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أصدرت محكمة أمريكية حكماً يلزم شركة أوبر بدفع 1.1 مليون دولار تعويضا لراكبة كفيفة؛ بسبب التمييز غير القانوني ضدها بعد أن رفض سائقوها ركوبها 14 مرة.
ورفعت ليزا إيرفينغ، وفقًا لموقع “ Business Insider المقيمة في منطقة خليج سان فرانسيسكو، دعوى ضد أوبر عام 2018، لحرمانها من الركوب تمامًا وتعرضها للمضايقة من قبل سائقي أوبر الذين لم يرغبوا في ذلك، لنقلها مع كلبها المرشد.
وأبانت أن بعض سائقي أوبر تركوها عالقة في وقت متأخر من الليل، ما تسبب في تأخرها عن العمل (مما ساهم في نهاية المطاف في طردها)، وفي مرتين أخريين قاموا بالإساءة إليها لفظيًا وتخويفها، ولم يتوقف هذا التمييز حتى بعد أن اشتكت إلى أوبر.
ودافعت الشركة عن نفسها أمام المحكمة في محاولة لإلقاء اللوم على سائقيها، بحجة أنها لم تكن مسؤولة عن أي انتهاكات من سائقيها من منطلق أنهم مقاولون مستقلون.
ورفضت المحكمة التبرير، مشددة على أن شركة أوبر مسؤولة بسبب إشرافها التعاقدي على سائقيها ولإخفاقها في منع التمييز من خلال التدريب المناسب للعاملين فيها.
Source akhbaar24.argaam
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