“التحالف” يحبط هجوماً وشيكاً بزورق مسيّر جنوب البحر الأحمر

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تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس السبت، من إحباط هجوم من قبل ميليشيا الحوثيين الإرهابية المدعومة من إيران.
وأكد التحالف أنه تم تدمير زورق مفخخ مسيَّر عن بعد تابع للميليشيات الإرهابية بالصليف جنوب البحر الأحمر، ليحبط بذلك هجومًا وشيكًا.
ويواصل التحالف إحباط العمليات الإرهابية للميليشيا الحوثية، التي تسعى من خلالها لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والمراكز الاقتصادية المؤثرة في المملكة بين الحين والآخر.
Source akhbaar24.argaam
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