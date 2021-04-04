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نشرت وزارة الحرس الوطني صورة عمرها 46 عاماً، لمجموعة من منسوبيها أثناء حفل تخريج الدفعة الثانية من المدارس العسكرية والفنية. وأوضحت الوزارة أن الصورة تعود لعام 1396هــ، ويظهر فيها عدد من جنود الحرس الوطني خلال حفل التخرج. Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر صورة قديمة.. مجموعة من جنود “الحرس” أثناء حفل تخرج في المدارس العسكرية قبل 46 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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