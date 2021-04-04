شرطة الرياض تُطيح بلصّ مدارس شقراء

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في إنجاز أمني مميز تمكّنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مقيم مصري أقدم على سرقة عدد من مدارس شقراء، بأسلوب إجرامي ذي نمط واحد.

جاء ذلك الإعلان بعد عشرة أيام على نشر “سبق” عن تلك الجرائم بتفاصيلها، تحت عنوان “بعد سرقة سيارات الإدارة والعثور عليها بصحراء الدوادمي.. “سبق” ترصد وتتابع.. مدارس شقراء تتعرض للسرقة.. جرائم متكررة والطريقة واحدة.. فمن المسؤول؟”.

ونشرت “سبق” بتاريخ ١٠ شعبان الجاري، عن تعرض عدد من مدارس إدارة التعليم بشقراء لسرقات متعددة وبشكل متتالٍ، شملت المدارس الحكومية والأهلية في مدينة شقراء ومراكز أشيقر والداهنة والقصب.

جاء ذلك بعد أن تعرضت إحدى المركبات التابعة لها للسرقة والتخريب في وقت سابق؛ حيث تم العثور عليها بعد أشهر من سرقتها في صحراء بمحافظة الدوادمي.

وأكدت إدارة التعليم وقوع تلك السرقات، موضحة أنها اتخذت الإجراءات النظامية حيالها.

وبينت “سبق”، في ذلك الوقت، سلوك الجاني الإجرامي الذي اتسم بنمط موحد؛ حيث ذكرت في التقرير تعرض عدد من المدارس في شقراء، وفي مركز أشيقر والداهنة والقصب للسرقة، وتوالت السرقات على تلك المدارس بشكل متشابه واحترافي؛ إذ يقوم الجناة بفك مقابض الأبواب الخارجية ليتمكنوا من كسر القفل والدخول للمدرسة،ومن ثم يقوم الجناة بتركيب قفل جديد للباب الخارجي لئلا يدخل عليهم أحد أثناء تنفيذهم للجريمة، ولأجل أن يمنحوا أنفسهم وقتًا كافيًا يتمكنون من خلاله من البحث في جميع غرف ومكاتب المدرسة عن مبالغ نقدية وأجهزة ثمينة.

بعد ذلك يعمد الجناة لفك مقابض أبواب مكتب الإدارة ثم يقومون بكسر القفل، وبعد الدخول للمكتب يشرعون في فتح الخزنة باستخدام منشار كهربائي، ثم يستولون على ما فيها من مبالغ مالية ومفاتيح، وعلى الفور يتوجهون لمكاتب وغرف المدرسة لسرقة عدد من الأجهزة التعليمية والتقنية الثمينة، كأجهزة الحاسب المحمولة والمكتبية.

وفي بعض المدارس تجاوز الأمر سرقة الأموال والأجهزة التعليمية لتشمل المسروقات كاميرات المراقبة وأجهزة تخزين وحفظ المعلومات “الرسيفرات”، قاصدين بذلك الاستفادة منها كسلع، وكذا طمس معالم الجريمة وعدم الاستدلال على الجناة.

وبعد عشرة أيام من النشر عن السرقات وبالتحديد في ٢٠ شعبان الجاري، أعلنت شرطة الرياض أنه بعد المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة محافظة شقراء، من استرداد مسروقات قدرت بمبلغ 120 ألف ريال، إثر القبض على مقيم من الجنسية المصرية، في العقد الرابع من العمر، ارتكب عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

ولفتت الشرطة إلى أن السرقات تمثلت في سرقة تجهيزات مكتبية وأجهزة إلكترونية من مدارس بمحافظتي شقراء والمزاحمية،وضبط المركبة المستخدمة، كما ضبط بحوزته مواد مخدرة، وتم توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة”.

هذا الإنجاز المميز لشرطة منطقة الرياض وشرطة محافظة شقراء؛ حاز على إشادة المواطنين والمقيمين على حد سواء؛ حيث ثمنوا جهود الجهات الأمنية في حفظ الأنفس والأموال والممتلكات والقضاء على الجريمة بشتى صورها.

وأكدوا أن هذا الإنجاز الأمني ليس مستغربًا على رجال الأمن والجهات الأمنية في هذه البلاد.

Source almnatiq

