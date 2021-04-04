السديس: تلقي اللقاح شرط دخول الحرمين ومبنيي الرئاسة اعتبارًا من رمضان

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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، اعتماد جميع الموظفين والعاملين اشتراط تلقي لقاح كورونا (محصن) لدخول الحرمين الشريفين ومبنيي الرئاسة والوكالة اعتبارًا من غرة رمضان المبارك.

تلقي اللقاح:

وشدد السديس على أهمية تلقي اللقاح لجميع العاملين في الرئاسة والوكالة؛ لما يضمن سلامة الجميع وسلامة القاصدين والزوار، وما يعين على القضاء على تفشي فيروس كورونا (كوفيد19) وانحساره، وما فيه من التأسي بالسنة النبوية من الأخذ بالأسباب في التعالج والوقاية وتحصين النفس وحفظها وبما يتلاءم مع مقاصد الشريعة الغراء.

تدابير وقائية:

وأشار إلى أن المملكة لم تألُ جهدًا في اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية كافة، ثم توفير اللقاح بشكل مجاني لضمان سلامة الأنفس والحفاظ عليها. Source almowaten





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