واقعة الحرم ودهس مواطن والسرقة.. 17 متهمًا بقضايا مختلفة في قبضة الأمن العام

كشف الأمن العام حصيلة عن عدد من الجرائم التي تم القبض على المتهمين بارتكابها خلال الأيام الماضية.

وعبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بث "الأمن العام" مقطع فيديو تحت عنوان «في قبضة الأمن»، مشيرًا إلى أنه تم "إلقاء القبض على 4 من الجنسية الباكستانية مخالفين لنظام الإقامة، ارتكبوا عدة جرائم تمثلت في سرقة معدات ومواد بناء وقواطع كهربائية ونحاسية من عدة مواقع، وقدرت قيمة المسروقات بـ325 ألف ريال".

وأشار "الأمن العام" إلى القبض على 3 مواطنين ارتكبوا عددًا من الجرائم، تمثلت في سرقة مركبات واستخدامها في عمليات سلب، والسطو على الاستراحات تحت تهديد السلاح؛ منتحلين صفة رجال أمن".

كما تم القبض على مواطنين امتهنا سرقة عملاء البنوك عبر وضع أداة حديدية في مخرج النقود تمنع خروجها بعد سحبها من قبل العملاء، ثم يعودون إلى سرقتها بعد مغادرتهم، إضافة إلى "القبض على مواطن اعتدى على آخر بدهسه عمدًا والاعتداء عليه بسلاح أبيض ما تسبب في وفاته نتيجة خلاف شخصي بينهما".

وأكد "الأمن العام" أنه تم "القبض على شخص يحمل سلاحًا أبيض ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية في حرم المسجد الحرام"، إضافة إلى "القبض على مقيم من الجنسية المصرية لقيامه بسرقة تجهيزات مكتبة وأجهزة إلكترونية من المدارس".

و"قام ثلاثة مقيمين يحملون الجنسية البنجلاديشية بسرقة 14بطارية شحن خاصة بأبراج شركة الاتصالات، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هويتهم والقبض عليهم"، حسب الأمن العام.

كما تمَّ القبضُ على إثيوبيين اثنين مخالفين لنظام أمن الحدود، قاما بترويج مواد مخدرة في أحد الأحياء الشعبية.

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