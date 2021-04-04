«الأرصاد» عن طقس الأحد: رياح مغبرة وسحب رعدية ممطرة على بعض المناطق

توقّع "المركز الوطني للأرصاد" الأحوال الجوية ليوم الأحد، لافتًا إلى أن السماء تكون غائمة جزئيًّا على شرق ووسط المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية؛ قد تتخللها سحب رعدية ممطرة.

وفي بيان، عبر موقعه الرسمي، قال "المركز": يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض؛ يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة وتشمل الأجزاء الساحلية منها.

وأشار "الوطني للأرصاد" إلى أن "السماء ستكون غائمة جزئيًّا على شرق ووسط المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية؛ قد تتخللها سحب رعدية ممطرة".

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، ذكر "الوطني للأرصاد"، أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة تتراوح بين 15-40كم/ساعة؛ تصل إلى 55كم/ساعة على الجزء الأوسط، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين، يصل إلى أكثر من مترين ونصف المتر على الجزء الأوسط.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 20-50كم / ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين ونصف المتر.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الأحد:

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