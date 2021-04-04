السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 543 إصابة بفيروس كورونا



سئول 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 543 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم , أن إجمالي عدد الاصابات وصل إلى 105 آلاف و 279 , فيما بلغ مجموع الوفيات 1744.

// انتهى //

05:12ت م

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سئول 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية 543 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 4حالات وفاة, خلال الـ 24 ساعة الماضية .وأوضحت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم , أن إجمالي عدد الاصابات وصل إلى 105 آلاف و 279 , فيما بلغ مجموع الوفيات 1744.// انتهى //05:12ت م0014

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