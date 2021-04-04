شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تصدر إنذارات على الشرقية وعدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت هيئة الأرصاد وحماية البيئة 5 إنذارات صفراء تحسبا لتقلبات الطقس في الشرقية، عسير، الباحة، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض، حيث من المتوقع رياح نشطة وأتربة مثارة، مع تأثيرات مصاحبة تدني في مستوى الرؤية على تلك المناطق، وذلك خلال الصباح الباكر وحتى ساعات الليل المتأخرة.

وتشهد محافظات ومراكز الجبيل، الخبر، الأحساء، الدمام، العديد، القطيف، بقيق بالمنطقة الشرقية، نشاط ي الرياح السطحية مصحوبة بتدني في مدى الرؤية، ويبدأ الإنذار الساعة 3:30 وحتى الـ 20:00.

أما الباحة، والحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة، من الواحدة فجرًا إلى الساعة الـ 14:00 كما تشهد رياحا نشطة، وأتربة مثارة، مصحوبة بتدني في مدى الرؤية.

كما منطقة الرياض، السليل، وادي الدوسر، من الواحدة فجرًا إلى الساعة الـ 3:30 إلى الساعة 12:00 كما تشهد رياحا نشطة، وأتربة مثارة، مصحوبة بتدني في مدى الرؤية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن هذه الحالة تبدأ في العاشرة من صباح اليوم السبت حتى السابعة مساء.