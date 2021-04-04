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في 24 ساعة.. 684 حالة مؤكدة وتعافي 439

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جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة، تسجيل (684) حالة مؤكدة وتعافي (439) حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (6007)؛ منها (761) حالة حرجة، ليصل إجمالي عدد الإصابات في المملكة (392.009) حالات وعدد حالات التعافي (379.312).

كما تم تسجيل 6 حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات (6690) حالة، كما تم إجراء (53.777) فحصاً مخبرياً. وطالبت بعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتقيد بالتدابير الوقائية، وتطبيق التباعد الاجتماعي، منعاً لانتشار فايروس وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

بالأرقام:

684 مؤكدة

439 تعاف

6007 نشطة

761

حرجة


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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