شكرا لمتابعة خبر عن والد معنف مكة ينفي عيشه في حظيرة دجاج ويكشف سبب منعه من العيش بالمنزل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

على خلفية مقطع الفيديو المتداول لشاب في مكة المكرمة، اتهم والده بتعنيفه وحرمانه من التعليم وإجباره على العيش في حظيرة دجاج، خرج والد الشاب كاشفا تفاصيلا جديدة.

ونفى الأب مزاعم ابنه، مؤكدًا أنه مثل أي أب يتمنى أن ينال ابنه حظه من التعليم، موضحا أنه يسكن في استراحة مهيئة للعيش وليست حظيرة كما أفاد نجله.

وعن سبب عدم تواجد ابنه في منزله، أوضح أنه متزوج ويخشى من تجمعات ابنه وأقرانه في المنزل، بحسب الوطن.

ومن جانبها أوضحت والدة الشاب أن مركز بلاغات العنف الأسري تواصلوا معها، وذكروا أن ابنها بلغ سن 30 والمركز متخصص بمن هم دون سن الثامنة عشرة.