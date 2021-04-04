السعودية اليوم / مصر تسجل 710 إصابات جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واس

سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 710 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أمس، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا 204256 من ضمنهم 155886 حالة تم شفاؤها، و12123 حالة وفاة.

// انتهى //

03:49ت م

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القاهرة 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واسسجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 710 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، و39 حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أمس، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا 204256 من ضمنهم 155886 حالة تم شفاؤها، و12123 حالة وفاة.// انتهى //03:49ت م0013

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