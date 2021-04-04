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برعاية الملك.. تكريم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة للتميز في العمل الاجتماعي

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الدمام - شريف احمد - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يكرم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس أمناء جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي م. أحمد الراجحي، اليوم الأحد الفائزين بالجائزة في دورتها الثامنة للعام 2020.

وخصصت الجائزة موضوعها للعام الحالي عن «العمل الاجتماعي في مواجهة الأزمات والمخاطر»، تفاعلا منها مع جائحة ، وحددت خمسة أفرع للتميز: التميز في الإنجاز الوطني، والتميز في الوقف الإسلامي، والتميز في العمل الاجتماعي، والتميز لرواد العمل الاجتماعي، والمسؤولية الاجتماعية للشركات.

وتقدم للجائزة في الدورة الثامنة 404 مرشحين من جهات وأفراد لفروع الجائزة الخمسة كافة، انتقل منهم لمرحلة التقييم 37 مرشحا، ثم وصل منهم لمرحلة التحكيم النهائية 17 مرشحا، وبعد القرار النهائي وتطبيق معايير الجائزة والزيارات الميدانية لمواقع المرشحين من قبل لجان التحكيم، استقر الرأي على 7 فائزين.

وأعلنت أمانة الجائزة مؤخرا عن أسماء الفائزين في دورتها الحالية للعام 2020، حيث فاز في فرع التميز في الإنجاز الوطني مناصفة وزارة التعليم عن برنامج «»، ووزارة الصحة عن برنامج «التطوع الصحي في وزارة الصحة»، فيما فاز في فرع التميز في الوقف الإسلامي الهيئة العامة للأوقاف عن وقف «أوقاف الهيئة العامة للأوقاف»، وفاز في فرع التميز في برامج العمل الاجتماعي المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بمنطقة المدينة المنورة عن مبادرة «مبادرة خير المدينة»، وفاز في فرع التميز لرواد العمل الاجتماعي الشيخ عبدالله إبراهيم السبيعي، وفاز في فرع المسؤولية الاجتماعية الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن مبادرة «برامج مجتمعية نفذت خلال جائحة كورونا»، وشركة صدارة للكيميائيات عن مبادرة «دعم وزارة الصحة والقطاع الصحي لمساندة جهود المملكة للحد من انتشار وباء كوفيد 19».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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