شكرا لقرائتكم خبر عن 60 ألف مستفيد من خدمة العربات بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن استفادة أكثر من 60 ألف معتمر من خدمة العربات بالمسجد الحرام، حيث خصصت الرئاسة تطبيق «تنقل» للتسهيل على قاصدي المسجد الحرام من المعتمرين للاستفادة من خدمة العربات سواء كانت كهربائية أو عادية، والتي يزيد عددها على 8 آلاف عربة عادية وكهربائية.

وأوضح مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام فهد المالكي أن هذا التطبيق يهدف إلى خدمة ضيوف الرحمن بأحدث الطرق التقنية المواكبة والموافقة لرؤية المملكة 2030، والذي يسهل عملية شراء التذاكر والحجز المسبق لخدمة العربات الكهربائية لتقليل التزاحم عند نقاط البيع والتسليم مما يحقق التباعد الآمن بين قاصدي بيت الله من المعتمرين والزوار.

وبين المالكي أن الذين استفادوا من التطبيق من خلال متجر أندرويد ومتجر أبل قرابة ٧٠ ألف مستفيد ومستفيدة وأن عدد الدول التي استفادت من التطبيق أكثر من ٣٥ دولة.

وأضاف «المالكي» إن هذه العربات لمحتاجيها من المعتمرين من كبار السن والمرضى وذوي القدرات الخاصة ما يسهم في أداء نسكهم في يسر وسهولة، حيث تقوم الإدارة بالإشراف على دافعي العربات ومنحهم تصاريح العمل بعد استيفاء الشروط اللازمة للحصول على التصريح ومتابعتهم ميدانيا لضمان التزامهم بالتعليمات.

وأضاف المالكي إن الإدارة جهزت ثلاث نقاط، لتوزيع العربات في مداخل المسجد الحرام عبر نقاط التوزيع التي وضعت بها ملصقات لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي وعدم التزاحم عند طلب الخدمة، كما تم تعقيم جميع العربات والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة على العربات الكهربائية بالمسجد الحرام والتي يعمل بها أكثر من «١٨٠» موظفا ما بين مشرفين وفنيين وإداريين، حيث تم تخصيص دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي به ويمكن الوصول إليه من ثلاثة مداخل للمسجد الحرام وهي مدخل الشبيكة عبر جسر الشبيكة «باب 64» مدخل جسر أحياد ومدخل سلم الأرقم ومدخل المروة «فوق سطح دورات القشاشية» كما أن خدمة دافعي العربات المصرحين موقفة حاليا.