شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط ومواعيد الاختبارات الحضورية بالجامعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وضعت الجامعات السعودية ضوابط اختبارات الطلاب والطالبات حسب المقررات الدراسية النظرية والعملية.

وكشفت وكالة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للشؤون الأكاديمية عن آلية الاختبارات النهائية في الجامعة، موضحة أن الاختبارات العملية واختبارات مقررات متطلبات الكلية والمقررات العامة تبدأ يوم 6 رمضان، فيما تبدأ الاختبارات النهائية لباقي المقررات يوم الأحد 13 رمضان وتنتهي يوم الخميس 24 رمضان، وتكون مواعيد الاختبارات على فترتين الأولى تبدأ من 10 صباحا وحتى 12 ظهرا، والثانية من 1 ظهرا وحتى 3 عصرا.

وبين المتحدث باسم جامعة الملك عبدالعزيز د. شارع البقمي أن آلية الاختبارات في جامعة الملك عبدالعزيز ستكون عن بعد للطلبة المسجلين في برامج الانتساب والدبلومات، وحضوريا للطلبة في السنة التحضيرية وباقي الكليات، وجميع التفاصيل يتم الاطلاع عليها من خلال المواقع الإلكترونية.

وأشار المتحدث باسم جامعة الحدود الشمالية د. مفضي الشراري إلى عقد الاختبارات النهائية لجميع كليات الجامعة ابتداء من يوم الأحد ٦/‏‏٩/‏‏١٤٤٢هـ الموافق ١٨/‏‏٤/‏‏٢٠٢١م، ويجوز للكليات إجراء الاختبارات للمقررات العملية ومتطلبات الجامعة قبل بداية اختبار التخصص، وسوف تكون آلية الاختبارات «عن بعد» لجميع المقررات النظرية وحضوريا للمقررات العملية والسريرية حرصا على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.

وقال المتحدث الرسمي بجامعة نجران د. يوسف الحازمي إن الجامعة عملت على إنهاء الاختبارات النهائية للفصل الثاني قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك وذلك تنفيذا للأمر الملكي الكريم بتقديم الاختبارات، مشيرا إلى أن الاختبار النهائي للمقررات النظرية سيكون عن بعد، بينما العلمية ستكون حضوريا، وذلك حرصا من الجامعة على طلابها وطالباتها.